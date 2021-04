La vacuna Sputnik V se fabricará en Argentina.

Argentina será el primer país latinoamericano que produzca la vacuna contra el Covid-19. Se trata de la Sputnik V, la vacuna rusa que ya se distribuye en México, Venezuela, Paraguay, Nicaragua o Panamá.

Este hecho, que enorgullece a los argentinos, también sacó a relucir su característico ingenio y picardía. E n este caso, lo pusieron de manifiesto proponiendo nombres para rebautizar la vacuna con un apelativo más “nacional y popular”.

Las redes con su ingenio.

Es de esta forma que en las redes comenzaron a surgir algunos nombres y sus derivados. El personaje más elegido fue por lejos Diego Armando Maradona, y a partir de su nombre se propusieron varias posibilidades: LaDiegoMaradonaV, Sputnik 10, Diegote, Maradutnik o Vacunadona. Y para no olvidar la procedencia de la vacuna, también armaron un nombre con terminación rusa: la Maradonosky.

Maradonosky', 'EvitaCovid' o 'Cristiputnik', los nombres argentos para la vacuna rusa fabricada en el país La política no podía quedar afuera de esta selección, y se barajaron nombres como “Evita Covid” o “Kristina”, “La Peronista”, “La Peronia” o “Cristiputnik V”. Incluso los opositores recurrieron a un sobrenombre insultante pero frecuente, y sugirieron bautizar a la vacuna como “La Yegua”.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj