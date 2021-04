Largas colas en San Martín de los Andes para cargar nafta.

Los trabajadores autoconvocados de la Salud del Neuquén suspendieron el corte de los puentes carreteros que unen la capital provincial con Cipolletti, pero este miércoles continuaban con numerosos piquetes en distintas rutas, en el marco de un reclamo salarial que lleva casi dos meses.

Los manifestantes decidieron continuar con el corte frente al hospital Bouquet Roldán, sobre la ruta 22, que se realiza desde el lunes último entre las 09:00 y las 12:00.

Estos cortes trajeron distintos problemas a los habitantes de distintas zonas de la provincia de la Patagonia entre los cuáles se encuentra la falta de combustible. En las últimas horas algunos camiones lograron llegar desde distintas localidades del país.

La Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan) manifestó en un comunicado que la situación “ha tomado una dimensión tal que las partes en conflicto deben reaccionar ante una situación que se tornó insoportable para toda la comunidad”.

“Hay quiebre de stock de combustibles, alimentos, insumos para la actividad petrolera e industrial, alimento para ganado, riesgo de pérdida de cosecha de frutos, camioneros varados en las rutas que no pueden satisfacer sus mínimas necesidades, parálisis de la actividad turística, etc”, enumeraron.

Según explicó La Nación, las principales estaciones de servicio afectadas por la falta de combustibles son las de YPF, debido a que la refinería de la compañía se encuentra ubicada en la localidad de Plaza Huincul y los bloqueos impiden la circulación de los camiones.

Desde el sitio local Rionegro.com.ar, publicaron una lista que realizó la Cámara de Expendedores con un relevamiento que da cuenta de cómo se encuentran las estaciones de servicios y si tienen o no combustible:

Conesa: Puma todos los productos. YPF con nafta súper y premium, y gasoil premium.

Aluminé: YPF solo gasoil premium.

Caviahue: sin productos.

Chimpay: poco de todos los productos.

Andacollo: gasoil.

Fernández Oro: nafta súper y premium, y gasoil premium.

Jacobacci: solo gasoil premium.

Lamarque: nafta súper y premium, y gasoil premium.

Loncopué: sin productos hace 12 días.

Plottier: YPF de Avenida del Trabajo con nafta y gasoil premium. Las otras dos con gasoil premium.

San Martín de los Andes: sin productos.

Valcheta: solo gasoil premium, espera camión para mañana.

Villa la Angostura: nafta y gasoil premium.

Cipolletti: Puma con gasoil y nafta súper. Voy todos los productos. YPF con gasoil premium.

Neuquén: Axion y Puma San Martín y Catriel todos los productos, el resto gasoil. YPF la mayoría con alguno de los tipos de nafta y gasoil. Bandera blanca de San Martín al 1200 con nafta súper y gasoil.

Catriel: Voy con todos los productos.

San Antonio Oeste: todos los productos.

Bariloche: YPF con nafta súper y premium, y gasoil premium. Puma todos los productos. Axion sin productos o en poca cantidad.

Dina Huapi: poca nafta y gasoil.

San Patricio del Chañar: Puma solo gasoil.

Campo Grande: Puma solo gasoil.

Villa Regina: Puma con todos los productos.

Centenario: Shell y Puma con todos los productos. YPF (rotonda) nafta súper y premium, gasoil premium. En la de ruta solo gasoil.

Allen: Shell todos los productos. Axion solo gasoil. YPF con gasoil premium.

Cutral Co: sin productos.

Arroyito: sin productos.

Junín de los Andes: YPF sin productos. Axion sin datos.

Roca: YPF solo gasoil premium. Shell con todos los productos. Axion nafta súper y ambos gasoil.

Choele Choel: Puma, Axion y Shell con todos los productos. YPF poca nafta súper y gasoil premium.

Piedra del Águila: Axion con todos los productos.

Viedma: YPF y Puma todos los productos.

Maquinchao: YPF con gasoil premium.

Río Colorado: YPF sin datos. Axion todos los productos.

Sierra Grande: Axion con todos los productos.

Cinco Saltos: Puma con todos los productos. YPF sin datos.

Zapala: YPF y Axion sin productos (la última recibiría camión por la tarde).

Godoy: YPF con nafta y gasoil premium.

Rincón de los Sauces: Puma todos los productos.

Añelo: YPF sin naftas.