Código QR en el cielo creado con drones, China.

Fueron exactamente 1.500 drones los que se lucieron en los cielos de la ciudad para realizar una serie de coreografías alusivas al videojuego. Tal como recoge el sitio Tech Times, los pequeños vehículos aéreos representaron a algunos de los personajes que aparecen en el título, así como también al logo de la entrega.

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió al final, cuando los drones formaron un gigantesco código QR para que las personas pudieran escanearlo y descargar el videojuego en sus celulares.

Eso sí, no es la primera vez que la firma asiática realiza un acto similar. En 2020, instalaron otro enorme código QR en sus oficinas para celebrar el lanzamiento del juego. Princess Connect! Re:Dive es un RPG lanzado en China el 17 de abril, aunque dos años antes ya había visto la luz en países como Japón.

Videojuego Chino con drones en el cielo.

En él, los jugadores pueden formar un grupo de hasta cinco integrantes para participar en diversos modos, incluyendo misiones principales y modos de arena jugador contra jugador (PvP).