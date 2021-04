Nicolás Kreplak, viceministro de Salud en Provincia, NA.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró hoy que "hay que poner por delante la necesidad de articular políticas sanitarias" ante el aumento de casos de coronavirus, y señaló que "boicotear" las decisiones del Gobierno nacional responde a "una posición política" del espacio que lidera Mauricio Macri que no tiene en cuenta "a la sociedad".





Kreplak consideró que no creía que "sea la Ciudad de Buenos Aires", sino "la oposición política que tiene el liderazgo de (Mauricio) Macri la que ha intentado continuamente boicotear las decisiones".





En diálogo con Futurock, agregó que "el pueblo y la situación no está para este tipo de cosas" y recordó que "hay muchas personas que están atravesando situaciones graves de salud para estar escuchando esta politiquería".





En este marco dejó claro que la situación requiere de "medidas que sean eficientes, porque a medias no funcionan".





"Se está discutiendo sobre uno de los aspectos de la medida y no se está prestando atención a los aspectos que son integrales para descomprimir el sistema sanitario", sostuvo.





Consideró que "al discutir todo el tiempo sobre la parte educativa, las demás pierden importancia, y la gente ya no se acuerda del resto de las medidas para reducir la cantidad de casos".

Manifestó "esta situación que planteo como boicot, va a terminar generando que no se alcancen los resultados sanitarios que se están buscando", y lamentó que así sea porque, recordó, "se trabajó mucho el consenso, se explicó con números y se discutió por mucho tiempo" antes de adoptar medidas mas restrictivas para reducir la cantidad de contagios.





"No les importa la educación, simplemente es una cuestión de boicotear las medidas anunciadas", reiteró Kreplak, y recordó que el año pasado cuando comenzó la pandemia y se tomaron medidas de cuidado, también hubo cuestionamientos, como también desde el inicio de la campaña de vacunación y con las vacunas.





"Uno cree que podemos tener diferencias sobre cómo aplicar, de hecho me encantaría que me corran con que estoy cuidando de manera insuficiente y que lo tengo que hacer de una manera mejor, pero siempre nos marcan la diferencia del lado bolsonarista y eso no solamente no sirve, sino que es muy cruel", aseveró.





"Necesitamos que nos ayuden a poner un corte en la cantidad de casos, en la ocupación de las camas porque el sistema de salud está superando su límite de capacidad de atención adecuada", resumió el funcionario bonaerense.





Recordó que hace unas semanas el gobernador Axel Kicillof marcó la necesidad de hacer un corte más fuerte en las medidas, tal como se hizo en otros países del mundo que ya enfrentaron la segunda ola del virus y que vieron que "ha funcionado" y lamentó que en el AMBA "ni siquiera hay un punto de acuerdo", lo que hace la situación "más difícil".