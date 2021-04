Axel Kicillof tras la reunión. Canal 26.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió que "no quedan camas" y que se está tratando de "mejorar los mecanismos de coordinación para que el sistema (de salud) actúe coordinadamente" ante el rebrote de la pandemia, tras reunirse con el titular de la Unión Argentina de Salud (UAS) y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt y otros prestadores.

"No quedan camas. Estamos tratando de mejorar los mecanismos de coordinación para que el sistema actúe coordinadamente, hemos buscado soluciones donde la Provincia pueda participar siendo ayudada por el sector prepago de Argentina", afirmó el mandatario provincial.

Por su parte, Belocopitt también expresó su preocupación por lo que definió como una "situación crítica" en el sistema de salud y pidió articular mecanismos para lograr un mejor uso del sistema de camas en las clínicas privadas. .

Noticias relacionadas

La reunión se llevó a cabo luego de que el pasado martes por la noche el Gobierno bonaerense decidiera implementar el "sistema de gestión de camas" para que los establecimientos de salud públicos y privados de la Provincia le den absoluta prioridad a la atención e internación de pacientes con Covid- 19.

Your browser does not support the video element.

Declaraciones de Axel Kicillof por reunión con prepagas. Canal 26.