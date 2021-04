Jaime Durán Barba

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, ex asesor de Mauricio Macri, sostuvo que "no tiene sentido una guerra loca contra la Ciudad de Buenos Aires y la oposición", al referirse al conflicto entre la Nación y la gestión porteña, y pidió que el presidente Alberto Fernández "reflexione" y no caiga "en una cosa tan absurda".

"En Argentina estamos ante una situación muy grave. El Presidente argentino (Alberto Fernández) debería reflexionar para ver dónde está llevando la cosa. No tiene sentido una guerra loca contra la Ciudad de Buenos Aires y la oposición, hacer una serie de cosas sectarias", cuestionó el consultor.

Durán Barba consideró que "se necesita dialogar no solo con la oposición, sino con todos para salir de una situación catastrófica".

"Es evidente que la pandemia es incontrolable, pero para enfrentarla hay que dialogar con todos, los padres de familia, las escuelas, para encontrar una salida juntos", insistió el ex asesor de Macri.

En esa línea, el consultor señaló que "hubo una época en la que la oposición estuvo muy sensata", pero lamentó que Fernández "rompió el diálogo interviniendo en los dineros de la Ciudad y ahora en la autonomía de la Ciudad, que es autónoma".

"La Constitución dice que es autónoma, dentro de la desgracia de esta peste, es el ente federal que mejor manejó la pandemia. No necesita que vengan funcionarios que están fracasando en todo el país a intervenir en la Ciudad", advirtió en declaraciones radiales.

Durán Barba agregó: "La gente no es obediente, no es sumisa, no es un problema de que los partidarios de Horacio (Rodríguez Larreta) hagan algo contra el Gobierno, es que la gente se está sublevando, los padres de familia no obedecen consignas políticas, están tratando de solucionar un problema grave que ocurre con sus hijos".

En ese marco, insistió en que "eso se va a extender", por lo que "es necesario un gobierno sensato, que aprenda a escuchar a todos".

"Esto no es un tema político. La gente no quiere que sus hijos sufran, lo importante es que se afronte un problema real de la gente. Muchos de los niños comen en la escuela, y sin ir a la escuela los dejan sin comida", evaluó.

Al respecto, Durán Barba planteó que "algunos políticos están dedicados a la pelea personal y a demostrar que ‘soy el que manda’", pero alertó que "el mundo cambió" y "la gente ya no quiere ser objeto de los políticos, quiere vivir mejor".

"Si los políticos insisten en una actitud ególatra, vamos a terminar en una situación tan desesperante como la de Perú. Los peruanos rechazaron a una política elitista, los políticos no se preocuparon por la gente. Espero que Fernández reflexione, es una persona inteligente, no debería caer en una cosa tan absurda", finalizó.