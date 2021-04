Quién es Nicki Nicole, la argentina que cantará en el show de Jimmy Fallon.

En las últimas horas, Nicki Nicole revolucionó las redes sociales al anunciar que el 27 de abril visitará "The Tonight Show", el exitoso programa de Jimmy Fallon. La artista de 20 años, presentará dos canciones junto al portorriqueño Lunay, y así se convertirá en la primera argentina invitada a cantar en el ciclo estadounidense. "La vamos a romper. ¡Es hermoso todo lo que está pasando con todos los artistas argentinos en el mundo!", escribió la autora de "Wapo Traketero", el tema que la llevó a la fama en 2019.

Hace tiempo que el trap irrumpió en la escena musical para quedarse y Nicole Denise Cucco -así es el nombre que figura en su DNI- es una de las mayores referentes femeninas. Empezó a grabar canciones de manera casera a los 15 años y al poco tiempo comenzó a competir en batallas de gallo de Rosario. Durante un tiempo cantó a dúo con el freestyler Jonavi, pero hace dos años decidió seguir su carrera como solista. Y solo dos meses le bastaron para arrasar con todo.

El video de "Wapo Traketero", en el que se la ve andando en bicicleta en las afueras de rosario, tuvo millones de reproducciones y marcó un quiebre en su carrera, que hasta el momento se había desarrollado mayormente en Santa Fe. A ese primer éxito le siguió "Años luz" y en noviembte de 2019 Nicki lanzó "Recuerdos", su primer disco.

La pandemia truncó un 2020 repleto de presentaciones en vivo, pero no impidió que la joven artista siguiera creciendo. En mayo lanzó "Colocao", tema con el que superó el millón de visitas en 24 horas. Dos meses más tarde, hizo en colaboración con Trueno, su novio, "Mami Chula", que contó con la producción de Bizarrap. Y en septiembre la rompió con "La mala vida", un tema por el que recibió un Latin Grammy a "Mejor nuevo artista".

Pasó gran parte del último año trabajando en su nuevo música en Miami, donde no solo volvió a unirse a productores con los que ya había trabajado, como Bizarrap, sino que también con referentes de otros géneros, como Camilo. "Me ayudó en algunas canciones que estuvimos haciendo con sus productores. Me decía: ‘Che, Nicki, esto está buenísimo’, ‘esto no tanto’. Son esos sonidos que a mí me atraen y que me gustan, y donde siento que con una persona como Camilo se puede armar algo mucho más piola, porque si yo estoy sola en un sonido que no es tan mío, es como que no te metés al 100 por ciento. A menos que haya una persona al lado que tenga el ritmo completo y lo pueda representar. Ahí es una fusión en la que te metés sí o sí", dice Nicki antes de empezar a hablar en tercera persona sobre el deseo que tiene de trabajar con artistas que estén más allá de las uniones obvias: "Si te dicen un tema medio de playa solo con Nicki, decís ‘mmm, qué raro’. Ahora, Nicki con Camilo, Nicki con Rauw Alejandro, decís: ‘Ah, va por ahí’. Eso es lo que estoy intentando buscar: al menos en los temas que sé que no es mi esencia, meto un featuring en el que sí está su esencia al 100 por ciento", contó en enero en una entrevista con la revista Rolling Stones.

Con un éxito consolidado en su país y el deseo de seguir creciendo en la industria, en la que las mujeres pisan cada vez más fuertes, el furor por Nicki Nicole traspasa las fronteras de Argentina y que su música llegue a un programa mundialmente conocido como el Fallon, es un logro que demuestra que el talento y el trabajo duro tiene su recompensa.