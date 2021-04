Alberto Fernández en la Cumbre junto a Joe Biden. Foto: NA.

El presidente Alberto Fernández disertó este jueves, mediante videoconferencia, en la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático, a la cual fue invitado por el mandatario estadounidense Joe Biden el mes pasado.

Alberto Fernández abogó hoy porque los organismos de crédito internacional realicen "pagos por servicios ecosistémicos" y "canjes de deuda por acción climática", en tanto que pidió que una "reconfiguración de los análisis de las calificadoras de riesgo para no distorsionar la realidad" de los países de renta media y baja.

Durante su participación en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, el primer mandatario sostuvo: "Necesitamos renovar la arquitectura financiera internacional. La agenda es clara: movilización de recursos concesionales y no reembolsables canalizados a través de la banca multilateral y bilateral y con procesos ágiles y transparentes".

Noticias relacionadas

Asimismo, aseguró que son necesarios "pagos por servicios ecosistémicos y canjes de deuda por acción climática", así como una "nueva asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG, moneda del FMI) sin discriminar a los países de renta media para mejorar nuestro medio ambiente".

Fernández destacó la necesidad de que se desarrolle una "reconfiguración de los análisis que realizan las calificadores de riesgo para no distorsionar las realidades de los países" y "en atención a los fenómenos de sobreendeudamiento irresponsable provocados antes de la pandemia y agravados por la presencia de este virus, con mayor flexibilidad de plazos, tasas y condiciones".

"Es ahora o nunca. Instruí a mi Gabinete para que elabore el plan nacional de adaptación y mitigación", dijo el mandatario al exponer esta mañana en forma virtual en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, en la que anunció que enviará en breve al Congreso un proyecto de ley para la protección ambiental de bosques nativos.

El encuentro virtual ha reunido a 40 mandatarios, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra.El listado de expositores fue armado en base a las principales economías de los 17 países más responsables de emisiones y los mandatarios considerados más comprometidos, y de los 40 jefes de Estado convocados hay dos de las Islas del Caribe -Antigua y Barbuda y Jamaica- y cinco latinoamericanos: los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

Your browser does not support the video element.

Palabras de Alberto Fernández en la Cumbre de mandatarios. Canal 26.