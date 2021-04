Google.

El miércoles 21 por la noche, el domino argentino de Google (google.com.ar) dejó de funcionar. "No puede acceder a este sitio web", fue la leyenda que se reprodujo en miles de computadoras, smartphones y demás dispositivos tecnológicos. Y el desencadenante de este suceso insólito fue nada menos que el oportunismo de Nicolás David Kuroña, un joven argentino que adquirió la licencia del buscador local.

"Quiero aclarar que entre a http://nic.ar vi el nombre de http://google.com.ar disponible y lo compre legalmente como corresponde", explicó Kuroña en sus redes sociales y compartió un link de Network Information Center Argentina (NIC), en el que se podía ver que figuraba como propietario del dominio desde el 21 de abril.

Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas Kuroña (@Argentop) April 22, 2021

El sitio estuvo caído mientras la empresa perdió el dominio.

Su accionar despertó la curiosidad de miles de usuarios que querían saber cómo había hecho para obtener la licencia del buscador: el dominio estaba vencido y, por este motivo, hizo la transacción de manera legal. Mientras que en su cuenta de Instagram explicó que "por razones de seguridad" no iba a dar detalles de cuánto dinero había invertido para lograr su gran hazaña.

Sin embargo, la cuenta @dominiosAR, que brinda información sobre las licencias locales, señaló que había "algo raro" en la transacción de Kuroña. "http://google.com.ar no estaba vencido ni caducó. Vencía en julio. Hasta esta madrugada estaba a nombre de Google. Alguien lo transfirió o paso algo raro", publicó junto a una captura de pantalla en la que se puede ver que la fecha de vencimiento era el 8 de julio de 2021.

Luego de pasar varias horas caído, Google Argentina volvió a funcionar con normalidad. "En dos horas van a reactivar la licencia de google.com.ar para su funcionamiento. La licencia va a seguir siendo nuestra propiedad, pero no va a ser operada por nosotros", anunció Kuroña en sus redes y aseguró que tanto él como su equipo están tranquilos porque tienen el recibo que avala la compra. Sin embargo, el sitio de NIC Argentina no funciona y, por el momento, no permite conocer si efectivamente el dominio sigue perteneciendo al joven o regresó al sitio más poderoso de Internet.