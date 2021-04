“Black Lives Matter” y Joe Biden.

La cuenta oficial de Black Lives Matter en Twitter, publicó un comunicado que rápidamente llamó la atención de los usuarios en dicha red social. El tweet en cuestión expresaba una ferviente crítica hacia el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haciendo una comparación con su antecesor, Donald Trump.

Biden is currently sending more military equipment to our neighborhoods than Trump did. You read that right. Our communities are being terrorized at a greater rate than they had been under Trump.