El imparable avance de la segunda ola de coronavirus y el creciente número de contagios y fallecimientos, ha derivado en situaciones críticas, y en este caso el epicentro de la noticia es el continente europeo. Con este marco, la Comisión Europea (CE) ha informado oficialmente sobre una denuncia contra la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca por su "total incumplimiento" de los acuerdos contractuales en relación a la entrega de vacunas contra el coronavirus, informó el ministro de Salud de Irlanda, Stephen Donnelly.

"La Comisión ha iniciado un caso legal y, a principios de esta semana, sumé a Irlanda como una de las partes, específicamente en torno al incumplimiento total de AstraZeneca de sus acuerdos contractuales y de entrega para abril, mayo y junio", indicó Donelly.

Previamente, el vocero de la CE, Stefan De Keersmaecker, manifestó que la CE estudiaba dar inicio a acciones legales contra la farmacéutica para presionarla a entregar vacunas.

"Es importante para nosotros garantizar la entrega de una cantidad suficiente de dosis de acuerdo con los compromisos anteriores de la empresa. Junto con los Estados miembros, estamos analizando todas las opciones para que esto suceda", aseguró De Keersmaecker.

Así, recordó que el 19 de marzo la Comisión Europea inició el proceso de resolución de litigios sobre la base del Acuerdo de Adquisición Anticipada. Bruselas ha sindicado a AstraZeneca como la principal responsable del retraso en la estrategia de inmunización europea y la acusó de desviar dosis al Reino Unido.

Por estas horas, la Unión Europea tiene en cartera seis fármacos contra la Covid-19: los desarrollados por las empresas Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson y Sanofi-GSK. Se ha autorizado el uso de los primeros cuatro, mientras que la adquisición de las vacunas de CureVac y Sanofi-GSK está pendiente de los resultados de los estudios de su seguridad y eficacia. La misma situación se da con la vacuna rusa Sputnik V, en análisis por la Agencia Europea de Medicamentos que no se fijó ningún plazo para decidir si la autoriza o no.

