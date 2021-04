José "Pepe" Mujica. Foto: NA.

El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, es un gran referente regional en toda Sudamérica a la hora de analizar las diferentes coyunturas políticas. En esta oportunidad, Mujica volvió su mirada a la Argentina y lo hizo en Radio 10, mediante una intereante entrevista.

Mujica no anduvo con vueltas y no dudó un instante en afirmar que una enfermedad muy grave afecta a la Argentina y que esto no le permite desarrollarse según sus capacidades y potencial. Concretamente, Mujica habló del odio que invade al país.

“La Argentina, vista desde nuestra perspectiva, tiene una enfermedad muy grave: el odio en la perspectiva política y social. Es demasiado crudo y corta de entrada toda posibilidad de intercambio de diálogo”, dijo José "Pepe" Mujica.

Y agragaba: " Las sociedades modernas son inmensamente complejas y cada vez lo van a ser más. Ello supone que es inevitable que en una sociedad contemporánea existan puntos de vista diversos, desacuerdos, diferencias, percepciones… Esa idea de un mundo pintado de perfecto no existe, es una quimera”.

En el mismo sentido, dijo Mujica que “hay que tener una tolerancia intelectual que determine conductas donde se pueda acordar y discrepar, un tono de altura que evite la ofensa gratuita”. Así mismo, sostuvo que “hoy la Argentina duele. Cuando uno la ve de lejos, duele porque hay un odio muy fuerte y eso no garantiza ninguna salida”.

La famosa “grieta” que divide a la Argentina también ha sido tema de profundo análisis del exmandatario uruguayo, y así sostuvo: “A los actores políticos parecería a veces que ese medio ambiente que se ha creado también los arrastra a ellos. Y veo que la pandemia en lugar de aminorarlo, lo ha multiplicado. El odio y el amor son ciegos, pero tienen una sustancial diferencia: el amor es creador, el odio termina destruyendo hacia afuera y hacia adentro. Es un arma de doble filo”.