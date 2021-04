Préstamo del FMI: fiscal amplió la investigación contra Mauricio Macri

Franco Picardi amplió la denuncia del Gobierno contra el ex presidente por el préstamo de 55 mil millones de dólares que contrajo durante su gestión. La denuncia alcanza además a los ex ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo, a los ex titulares del Banco Central, Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.