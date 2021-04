Alerta máxima en tren Sarmiento. 64 conductores aislados por coronavirus. Canal 26.

La estación de Liniers inició su jornada en alerta máxima ante casos de coronavirus en choferes de la Línea Sarmiento. Trabajadores fueron aislados y afectó al servicio con demoras y cancelaciones del servicio que recorre de Moreno hasta Once. Pasajeros afectados en su regreso a Morón, Merlo y Moreno.

Trenes Argentinos había comunicado el jueves al mediodía que la operación de trenes de la línea Sarmiento funcionaría con demoras al aplicarse el protocolo COVID-19 en un grupo de 64 conductores, por ser contactos estrechos o casos positivos de la enfermedad.

Durante la hora de regreso, la empresa ha dispuesto ómnibus para paliar la situación y garantizar la movilidad de las personas que utilizan el sistema ferroviario para trasladarse hacia sus puestos de trabajo. Los micros partirán desde Once hacia las estaciones Morón, Merlo y Moreno.

Asimismo, Trenes Argentinos trabajó en la readecuación del cronograma de servicios con el objetivo de minimizar las consecuencias. Así pudo ir recuperando el horario del servicio.

Se continúa apelando a la responsabilidad individual de cada uno de los usuarios y usuarias para evitar las aglomeraciones en el transporte público debido al distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) en el que se encuentra la región del AMBA.

Desde el comienzo de la pandemia, Trenes Argentinos -organismo dependiente del Ministerio de Transporte-, cuenta con un protocolo que se activa ante la presencia de un caso sospechoso. Esta medida busca preservar la salud de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, y de todas las personas que utilizan los ferrocarriles.