Debate en diputados de un proyecto para erradicar la violencia institucional. Foto: captura de pantalla.

En un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la nación y, con la presencia de representantes de organismos de Derechos Humanos, comenzó a analizarse un proyecto integral para la prevención y erradicación de casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional.

La presidenta de la comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca (FdT) destacó que “se trata de un proyecto que construimos colectivamente; que cuenta con la participación y con los aportes de los distintos actores involucrados".