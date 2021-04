El domingo se viene la ceremonia número 93 de La Academia.

El domingo 25 de abril se realizará la entrega número 93 de los Academy Awards o conocida mundialmente como los Oscars. En un contexto de pandemia y con los cuidados maximizados, el periodista, productor y conductor, Axel Kuschevatzky, adelantó en exclusiva con Diario 26 lo que se espera que ocurra en la ceremonia que premia a los mejor del cine.

El mundo atraviesa una crisis social, económica y de salud a causa de la pandemia de coronavirus que comenzó a finales del 2019. Esta problemática hizo que se suspendan muchos eventos masivos de distintas disciplinas y la entrega de los Oscars no fue la excepción. En un comienzo la ceremonia estaba pactada para realizarse el 28 de febrero, pero debió trasladarse a abril para poder adaptarse a la llamada nueva normalidad.

Dobly Theatre en Hollywood Bv, Reuters.

El prototipo de modelo de escenario de los Oscars 2021, Reuters.

En diálogo con el sitio, Axel adelantó lo que se espera de esta entrega atípica y por supuesto dio un adelanto de cuáles películas tienen más chances de alzarse con una estatuilla. "Será una entrega de los Oscars muy diferente, no se hará en ninguno de los lugares donde históricamente se hizo. La sede más importante se hará en donde estoy ahora que es una estación de tren, Union Station, es como si cerraran Retiro o Constitución para hacer un evento. El recinto tiene capacidad para 270 personas y habrá tandas con esa cantidad de gente que incluyen los nominados con un invitado y los presentadores", manifestó.

Sobre los preparativos de la ceremonia, agregó que “solo 8 medios estarán presentes, no habrá barbijos y todo el mundo estará testeado. Además, se les tomará la temperatura y yo voy a estar a más de un metro de los entrevistados”. Con respecto a los testeos reveló que él “le mandaron el lunes el test para hacerlo por correo, lo hice y lo envié, en menos de 24 horas ya tenía el resultado negativo".

En plano plenamente de las películas nominadas, comentó: "Mank tiene más nominaciones con 10, tengo la sensación de que con esa película pasará lo que ocurrió en los 80s con El Color Púrpura: mucha nominación y poco premio. Creo que también puede pasar lo mismo con El Juicio de los 7 de Chicago porque son películas que no tuvieron un buen recorrido en entregas de premios anteriores como el BAFTA, los Premios del Sindicato de Actores, Guionistas y Directores que comparten votantes con la Academia".

Mank, la película con más nominaciones.

"Latinoamérica tiene cinco nominados con Shaka King - de origen dominicano - como mejor guionista por El Mesías Negro; tiene a los sonidistas de Sound of Metal y a Maite Alberdi que es la directora del documental El Agente Topo que está en Netflix. De esos van a ganar los sonidistas así que creo que México se vuelve con un premio", manifestó sobre la presencia hispana en los premios.

"Aún no tengo claro si vamos a tener muchas o pocas entrevistas, es todo misterioso. Es tan misterioso que nos hicieron firmar un contrato de confidencialidad así que solo puedo contar lo que me dejan. Sabemos que los barbijos van a jugar un rol importante. Va a pasar algo, pero aún no sabemos qué, será una incógnita que se resolverá el domingo", cerró.

Los Premios de la Academia serán transmitidos por TNT (en español) y TNT Series (en idioma original) el domingo 25 de abril. La cobertura comenzará con la previa “Punto de Encuentro TNT”, desde las 17.00 (COL / MEX) / 18.00 (CHI) / 19.00 (ARG) horas, y continuará con la gala de premiación a las 19.00 (COL / MEX) / 20.00 (CHI) / 21.00 (ARG) horas.

La principal favorita de este año es la película Mank, que con 10 nominaciones está bajo los ojos de la crítica, los expertos, la audiencia y los fanáticos. Sus postulaciones incluyen categorías como la de Mejor Película, Mejor Actor (Gary Oldman), Mejor Actriz de Reparto (Amanda Seyfried) y Mejor Dirección (David Fincher). La lista de máximos aspirantes está completada por The Trial of the Chicago 7, Sound of Metal, Nomadland, Minari, Judas and the Black Messiah y The Father, que alcanzaron seis menciones previas.

¿Quién se alzará con el gran premio esta temporada?

La categoría principal, que elige a la Mejor Película, tiene como contendores a las cintas The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland (ganadora en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards), Promising Young Woman, Sound of Metal y Trial of the Chicago 7.

Entre los talentos que personifican a los distintos personajes de las películas, el rubro Mejor Actriz tiene en carrera a Viola Davis (Ma Rayney’s Black Bottom), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Frances McDormand (Nomadland) y Carey Mulligan (Promising Young Woman). Por su parte, el Oscar a Mejor Actor principal es una disputa entre Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) y Steven Yeun (Minari).