Coronavirus en Argentina, terapia intensiva.

El promedio de edad de los pacientes con coronavirus internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) descendió en esta segunda ola, según intensivistas e infectólogos, quienes establecieron como posibles causas que existe un gran número de personas jóvenes contagiadas y que gran parte de los mayores de 70 años ya fueron vacunados, lo que hace que no desarrollen formas graves de la enfermedad, además de que sostienen los cuidados.





"Estamos viendo que el promedio de edad es menor de 60 años, incluso hay lugares donde tenemos pacientes de 40, 45 años con cuidados intensivos. El año pasado la media que nosotros teníamos era de alrededor de 70", describió a Télam Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).





Según el último estudio realizado por la SATI el 16 de abril pasado, del que participaron 163 UTI's de todo el país, 84 (52%) públicas y 79 privadas que representan 3.332 camas, la edad promedio de los pacientes internados en esos cuidados críticos fue de 53 años (más menos 8 años).





"La explicación que encontramos de esto es que los jóvenes y adultos jóvenes son los que más circulan -por trabajo, estudio, reuniones sociales- y los que todavía no se vacunaron, salvo alguna excepciones con comorbilidades", sostuvo Reina.





Y continuó: "En cambio, los mayores de 80 -que el año pasado tuvimos muchos-, hoy se están cuidando muchísimo y la mayoría ya están vacunados".





"En principio éstas serían las razones que identificamos; aún no tenemos claro si hay alguna incidencia de las variantes nuevas en esta disminución de la edad de los casos graves", sostuvo.

Al hacer un análisis de la proporción que representan las diferentes franjas etarias en las UTIs desde comienzos del año hasta hoy según los datos oficiales, el contador y senador correntino Martín Barrionuevo encontró que los menores de 50 años representaban el 10,9% de las camas en la primera semana del año, mientras que actualmente (semana epidemiológica 15) representan el 21%.



El rango de 50 a 69 se mantiene prácticamente en la misma proporción: la semana 1 del año significaban el 44,2% y la semana 15 (12 al 19 de abril) el 42,9%, mientras que las personas de más de 70 años pasaron de representar el 44,9% al 36,1% en el mismo período.





Según los últimos datos del Ministerio de Salud, a este viernes se encuentran vacunados en todo el país el 41% de la población entre 60 y 69 años, el 77% de los que tienen en 70 y 79 y el 72% de los de mayores 80 con al menos una dosis.





"La baja de la edad respecto del año pasado de los pacientes en cuidados intensivos es entre una y dos décadas", aseguró por su parte la médica infectóloga Elena Obieta, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y Jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro.





La especialista explicó: "Tenemos gente joven contagiándose mucho. Hemos visto una mujer de 24 años desaturando oxígeno, de 16 años en terapia, sin comorbilidades".





"Esto se explica por la gran cantidad de casos; si hay 100 casos y la probabilidad de que una persona joven se enferme de gravedad es del 0,2% es posible que no aparezca ninguno; pero si en lugar de 100 hay 10 mil casos, entonces puede ser que tengas dos", describió.





Obieta sostuvo que "otro tema es que durante este año la mayoría de las personas de más 80 años se cuidaron mucho, se quedaron en sus casas y se adaptaron; en cambio los de más de 60 ó 70 que están bien, al principio se cuidaron un poco y después comenzaron a circular, muchos siguen trabajando, la mayoría están activos".





"A esta franja (de 60 a 79) se le suma que muchos todavía no están vacunados, entonces son los que quedaron más expuestos a enfermarse gravemente", añadió.





Sin embargo, según los datos volcados en el SISA (Sistema Integrado de Información de Argentina) y recopilados por el físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga, el promedio de edad de las personas internadas en terapia intensiva actualmente es de 62,4 años, levemente inferior a los 64 ó 65 años que se sostuvo durante las semanas más críticas del año pasado.





"Esto no significa que no sea como expresan quienes trabajan en las terapias intensivas, sino simplemente que es un dato que aún no se refleja en las bases y esto puede tratarse de un tema de carga de datos, de realidades diferentes en el país", explicó Aliaga.





En términos estadísticos, el infectólogo Lautaro De Vedia, integrante de la SADI y médico del Hospital Muñiz, tampoco observó en su centro de salud que la edad promedio haya descendido.





"Esto no implica que no tengamos casos de personas jóvenes. De hecho, tenemos un chico de 25 y una persona de 40 años en este momento con cuidados intensivos; ahora, cuando saco el promedio en el hospital, no me da muy diferente al del año pasado y ronda en los 58 años", detalló.





No obstante, a nivel observacional, De Vedia sí detectó un menor ingreso de los mayores de 80 años. "Por un lado, la mayoría ya está vacunado; por el otro, son y siempre fueron los que más se cuidan", concluyó.