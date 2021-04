Así quedó el auto del ministro Mario Meoni. Foto: captura de video.

Se conocieron las primeras imágenes que muestran los minutos posteriores al accidente de tránsito que le costó la vida al ministro de Transporte, Mario Meoni, este viernes por la noche.

El accidente fue reportado en el kilómetro 112 de la Ruta 7, dijeron los informantes. El ministro conducía el vehículo con destino hacia la ciudad de Junín.

Mario Meoni, quien llegó al gabinete en el inicio de la gestión del presidente Alberto Fernández, había acompañado hoy al jefe del Estado durante una visita a la ciudad de Rosario.

No hubo información de inmediato acerca de las circunstancias en las que se produjo el accidente.