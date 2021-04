Argentina podría tener su propia vacuna contra el coronavirus, imagen ilustrativa.

El Gobierno nacional podría contar en 2022 con la vacuna argentina contra el coronavirus, lo que permitiría "independencia en su producción" y "una mirada más de largo plazo", ya que hay dos proyectos financiados por el Estado que se encuentran en la etapa de desarrollo preclínica. Así lo confirmó Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

En una entrevista con la periodista Marina Devita, Peirano precisó que estaría aprobada para su aplicación en 2022, y precisó: "No podría decirte en qué mes del año próximo, pero podemos tener un resultado" "Poder desarrollar un diseño propio en vacuna nos va a permitir una mirada más de largo plazo, una independencia en su producción y también volcar el aprendizaje a otros territorios donde también se necesitan vacunas para estrategia de inmunización como puede ser el dengue o la fiebre amarilla", resaltó. En ese sentido, explicó que los proyectos de elaboración de vacunas en Argentina "han concluido una fase central que es la de laboratorio, lo que se denomina como la fase in vitro, donde se prueba la estrategia de inmunización", por lo que "pasan a la etapa preclínica, donde se miran aspectos de la seguridad y se prueban las hipótesis en modelos animales".

"Si eso se termina resolviendo adecuadamente, pueden pasar a una última etapa que es la del trabajo con voluntarios, que es una etapa que pasa a ser supervisada por la ANMAT", detalló.

El titular de la Agencia I+D+i precisó que "mientras que para completar la etapa de laboratorio se otorgaron subsidios de entre 6 y 10 millones de pesos", ahora ampliaron el monto a "60 millones de pesos para cubrir la etapa preclínica".

Noticias relacionadas

"Hay dos proyectos para la elaboración de la vacuna: uno que está muy avanzado, que es el de la Universidad de San Martín con investigadores del CONICET, y otro que está en la Universidad del Litoral. Son dos proyectos que estamos acompañando y financiando en estos momentos, tienen mucho potencial", puntualizó. La Unidad Coronavirus, conformada por el ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET y la agencia I+D+i, se creó para "fortalecer el sistema de salud", con el propósito de "articular proyectos, recursos humanos y una visión estratégica".

"La agencia realizó un llamado el 27 de marzo de 2020, con ese llamado logramos reunir más de 904 propuestas de todo este sistema científico universitario y empresarial, que proponían soluciones que nosotros transformamos las buscamos canalizar en cuatro grandes problemas: cómo diagnosticar, cómo prevenir, cómo tratar y cómo monitorear la pandemia", explicó Fernando Peirano.

"Tener un sistema de ciencia y tecnología de pie es una ventaja para cuidar a los argentinos. Se reescribió el contrato social y hoy no tenemos dudas de que tenemos que tener ciencia y tecnología. Estamos orgullosos de nuestros investigadores y no tenemos dudas de que el Estado va a financiar esta agenda", destacó. Por último, detalló que el Estado lleva invertidos "cerca de mil millones de pesos para financiar acciones", y agregó: "No estamos contemplando ahí los sueldos, los laboratorios ni todo el equipamiento que ya está en el sistema. Sino sería mucho más".