Susana Giménez recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en el Campus de Maldonado, en Uruguay. Al finalizar la vacunación la diva de los teléfonos dio una rueda de prensa donde hizo algunas declaraciones sobre las políticas del gobierno uruguayo: “Tienen un presidente fantástico. Es un país distinto”.

En una entrevista radial, Susana comentó us planes para estar vacunada: “Iba a ir a Estados Unidos a ponérmela, pero no hay aviones. Para viajar con escalas, prefiero quedarme en el jardín, que es gigantesco. Estoy al aire libre, con los patos, leyendo, recibiendo amigos”.

Desde hace más de un año, la diva está instalada en Uruguay, cuando se decretó la cuarentena: “No me dan ganas de volver a Argentina. Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño algunas cosas y a mis amigos”. Sin embargo, aclaró que su decisión no es definitiva. “Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”, señaló, y generó polémica con sus dichos en materia de política.

Los periodistas uruguayos le consultaron sobre su vuelta a la TV: “Tengo mi contrato firmado, pero la televisión es peligrosa. Todos se agarran el virus. Si está todo bien. Encantada de poder ir”.

“Veo noticieros. Me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina. Yo cada vez que matan aun tipo para robar el auto es como si me mataran a mi. La inseguridad es tan terrible como el virus. Hay un estado de indefensión. Que no puedan entrar el auto a la noche porque se para y entran cuatro tipos...”, declaró Susana en los medios uruguayos.