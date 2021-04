El curioso choque de Sébastien Ogier.

Durante la disputa del Rally de Croacia, el piloto francés Sébastien Ogier -al volante de un Toyota- se convirtió en impensado protagonista de un hecho muy curioso.

Y no hablamos de su triunfo en la difícil carrera (que lo ha logrado) sino por el choque menos pensado.

Todo sucedió durante un tramo de enlace entre etapas del rally, mientras iba por una avenida plagada de vehículos particulares. Sébastien Ogier iba por el carril del medio cuando cambió de lado hacia la derecha justo en el mismo momento en que un auto particular aceleraba para pasarlo.

Así se produjo el choque.

La imagen del curioso hecho quedó grabada en videos por un camarógrafo aficionado, y todo se hizo viral. Sin embargo, lejos de terminar los inconvenientes, para el francés todavía había más.

Poco después, cuando llegó la Policía local, Ogier -apurado para seguir adelante con la competencia- casi atropella a uno de los efectivos que trataba de retenerlo. El policía se le paró frente al auto, pero el galo... arrancó igual.

“Seb y Julien -su copiloto- estuvieron involucrados en un incidente de tráfico en la sección entre el parque de asistencia y la primera etapa esta mañana. Afortunadamente, nadie se lesionó y su Yaris WRC está bien para continuar ”, informó el equipo de rally de Toyota en las redes sociales.

Ogier siguió en carrera y finalmente logró una importante (y polémica) victoria frente a su compañero Evans.

Mirá los videos del incidente:

