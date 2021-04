Pandemia de Covid-19 en Argentina. Foto: NA.

En horas de la tarde de este domingo 25 de abril de 2021, el Ministerio de Salud de la Nación ha informado oficialmente que durante las últimas 24 horas, hubo 170 muertos y 15.012 nuevos casos de infección de coronavirus en la Argentina.

De acuerdo a los nuevos datos comunicados, la cifra total de infectados desde el inicio la pandemia en el país ya llega a 2.860.884 personas y hay 61.644 muertos.

De las 170 muertes reportadas en esta jornada, 76 corresponde a mujeres: 61 en la provincia de Buenos Aires, seis en CABA, dos en Córdoba, dos en Mendoza, dos en Santa Cruz, una en Chaco, una en Jujuy, una en Santa Fe; y 93 hombres: 76 en territorio bonaerense, once en CABA, tres en Mendoza, uno en Jujuy, uno en Santa Cruz y uno en Tierra del Fuego.

En tanto, una persona fallecida en la provincia de Buenos Aires fue informada sin datos sobre sexo.

De los nuevos 15.012 casos reportados ayer, 6.820 son de la provincia de Buenos Aires, 2.701 de la ciudad de Buenos Aires, 151 de Catamarca, 165 de Chaco, 78 de Chubut, 193 de Corrientes, 893 de Córdoba, 220 de Entre Ríos, 120 de Formosa, 82 de Jujuy, 220 de La Pampa, 50 de La Rioja, 452 de Mendoza, 129 de Misiones, 177 de Neuquén, 128 de Río Negro, 55 de Salta, 59 de San Juan, 607 de San Luis, 138 de Santa Cruz, 1.143 de Santa Fe, 234 de Santiago del Estero, 50 de Tierra del Fuego y 147 de Tucumán.

En las últimas 24 horas fueron realizados 43.550 testeos y, desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 10.733.477 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 281.073 casos positivos activos en todo el país y 2.518.167 recuperados.

Los datos se difunden tras el pico de 29.472 casos registrado el viernes 16. De acuerdo a lo informado por el Monitor Público de Vacunación (el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el país), ya son 7.134.949 las vacunas aplicadas: 6.263.849 personas recibieron la primera dosis y 871.100 ambas. El 60,53% de las aplicaciones (3.318.923 dosis) fueron realizadas a mujeres; mientras que el 39,26% a hombres (2.801.182 dosis).

Entre los más de seis millones de personas que han sido inmunizadas hay 1.778.003 trabajadores de la salud, 309.125 personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, 4.353.649 adultos mayores de 60 años y 688.373 personas consideradas “estratégicas”, como integrantes de las fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servicio Penitenciario.

Reporte del domingo 25 de abril de 2021. Canal 26.