Detención de la madre asesina.

Todo Chile está en estado de shock y conmoción por un violento hecho que culminó con la muerte de un niño de siete años de edad a manos de su propia madre. Sucedió en Punitaqui, región de Coquimbo, Chile. La mujer -que ha quedado finalmente detenida por la policía local- se encargó de llamar al servicio de emergencias a los gritos.

En su desesperación, confesó el hecho y decía: “Lo maté”.

El niño recibió previamente duros golpes con un cinturón y una cuchara de madera. Se lo ha identificado como Marcos, quien falleció poco tiempo después de las agresiones de su madre.

Noticias relacionadas

“Lo maté, lo maté. Le pegué y se cayó de la cama. Lo maté”, decía la mujer entre el llanto y la angustia. El asesinato del menor tuvo lugar el martes pasado, cuando los Carabineros recibieron un llamado poco después de las 20 horas que reclamaba una ambulancia.

El niño ha fallecido como consecuencia directa de la agresión brutal de su progenitora. El niño habría sufrido un atque de convulsiones. Ante la demora de los servicios de salud, la madre lo llevó ella misma a un centro asistencial. Allí, el personal médico constató la gravedad de las heridas que había recibido.

“Lo maté, lo maté, le pegué, se cayó de la cama, lo maté”, gritaba sin parar la mujer.

En el hospital informaron que la vícitima recibió “reanimación cardiovascular durante 30 minutos”, sin resultados positivos. A las 20.25 se constató su muerte, y por esto es que Carabineros detuvo a la mujer. La Fiscalía de Ovalle solicitó a la Brigada de Homicidios la investigación de lo sucedido. El niño fallecido presentaba múltiples moretones en todo su cuerpo.

Your browser does not support the video element.

El momento de la detención de la mujer tras asesinar a su hijo.