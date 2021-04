Normandland. REUTERS.

Este domingo 25 de abril se vivió la noche de los Premios Oscar. “Nomadland”, de la directora chino-estadounidense, resultó ganadora de la categoría de Mejor Película en la 93ra. edición de los premios que entregó la Academia de Cine de Hollywood en Los Ángeles.

Galardón a las mejores producciones cinematográficas y sus protagonistas en un año muy particular para el séptimo arte.

Chloe Zhao se convirtió este domingo en la segunda mujer en obtener un premio Oscar a la mejor dirección cinematográfica por la película "Nomadland", ganadora del Oscar , en tanto que la danesa "Another Round" fue premiada como mejor película internacional.

"Aférrense a la bondad que hay dentro de ustedes mismos y en los demás", expresó Zhao al recibir la estatuilla, la primera para una mujer asiática.

La directora china se impuso a sus colegas Thomas Vinterberg, (Another Round), David Fincher (Mank), Lee Isaac Chung (Minari) y Emerald Fennell (Promising Young Woman).

"Another round" se consagró como la Mejor Película Internacional en los Oscar 2021. La cinta dramática danesa, que en su idioma original se titula "Druk" narra el encuentro entre cuatro profesores de secundaria que comienzan a experimentar los efectos del alcohol a medida que aumenta el nivel de su consumo y registran cuán positivo puede resultar.

"Es una película para perder el control sobre la vida, como yo mismo", expresó el director Thomas Vinterberg al recibir el premio, y agradeciendo el apoyo de su esposa, e hijos y al público.

En tanto, el británico Daniel Kaluuya se hizo al premio al mejor actor de reparto y cumplió con los pronósticos que lo señalaban como ganador por su trabajo en "Judas y el mesías negro", de Shaka King, una recreación del enrevesado proceso de infiltración del FBI de un delincuente en el Partido Pantera Negra para recopilar información sobre su presidente Fred Hampton.

Los otros nominados eran Sacha Baron Cohen (El juicio de los 7 de Chicago), Leslie Odom Jr. (One Night In Miami), Paul Raci (Sound Of Metal) y Lakeith Stanfield (Judas y el Mesías Negro).

La 93º edición de los Oscar se celebró este domingo desde tres locaciones y fue la gala de premiaciones más cercana a lo que solíamos ver en tiempos anteriores a la pandemia de covid-19.

"Mank" fue el largometraje más nominado, con 10 menciones, pero la favorita "Nomadland", que terminó ganando como la "mejor película", fue la que que ha recibido ovaciones y galardones a lo largo de esta temporada de premios.

La siguiente es la lista completa de ganadores:



- Mejor película: “Nomadland”, de Chloé Zhao.

- Mejor Dirección: Chloé Zhao (“Nomadland”).

- Mejor Actriz Protagonista: Frances McDormand (“Nomadland”).

- Mejor Actor Protagonista: Anthony Hopkins (“El padre”).

- Mejor Actriz de Reparto: Yuh-Jung Youn (“Minari”).

- Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya (“Judas y el mesías negro”).

- Mejor Guion Original: Emerald Fennell por “Hermosa venganza”.

- Mejor Guion Adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller por “El padre”.

- Mejor cinematografía: Erik Messerschmidt (“Mank”).

- Mejor edición: Mikkel E.G. Nielsen (“El sonido del metal”).

- Mejor diseño de producción: Donald Graham Burt y Jan Pascale por “Mank”.

- Mejor diseño de vestuario: Ann Roth por “La madre del blues”.

- Mejor Sonido: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés Navarrete y Phillip Bladh por “El sonido del metal”.

- Mejor maquillaje y peluquería: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson por “La madre del blues”.

- Mejor Banda de sonido: Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por “Soul”.

- Mejor Canción original: “Fight for You” de “Judas y el mesías negro” - H.E.R., D’Mile y Tiara Thomas.

- Mejores Efectos visuales: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Soctt R. Fisher por “Tenet”.

- Mejor Largometraje Documental: “Mi maestro el pulpo”, de Pippa Ehrlich y James Reed.

- Mejor Cortometraje Documental: “Colette”, de Anthony Giacchino y Alice Doyard.

- Mejor largometraje animado: “Soul”, de Pete Docter y Kemp Powers.

- Mejor corto animado: “If Anything Happens I Love You”.

- Mejor corto de ficción: “Two Distant Strangers”, de Travon Free y Martin Desmond Roe.

- Mejor Filme Internacional: “Otra ronda” (Dinamarca), de Thomas Vinterberg.