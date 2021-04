Daniel Aráoz, Juanse y Sol Pérez regresaron a "MasterChef Celebrity"

Luego de una intensa semana, Daniel Aráoz, Juanse y Sol Pérez se consagraron como los grandes ganadores de la "Gala de revancha" de "MasterChef Celebrity". La consigna de la noche consistió en improvisar en la cocina con los ingredientes que recibieron a cuentagotas. "Se van a tener que adaptar y usar su imaginación", les advirtió a los participantes Germán Martitegui y destacó que lo más importante a evaluar sería la "personalidad" de los platos.

Cada participante recibió papa, cebolla, zanahoria y un mix de hierbas y con el paso de los minutos, pato, lentejas turcas, chauchas, champiñones, manzana, limón y remolacha, entre otros. Y así fue como Daniel Aráoz decidió presentar un pato acompañado por papas y remolachas y crema crema de manzana con menta, que fue elegido como el mejor plato de la noche.

"Una gran evolución. Aprendiste a escuchar las críticas sin enojarte; nosotros aprendimos a decírtelas mejor. Esta semana, cada día cocinaste mejor y es una gran sorpresa", le dijo Martitegui al actor y anunció que era el primer elegido para volver al programa. "¿Cómo? ¡Me quedo! ¡Vamos, gordo!", expresó el cordobés y subió al balcón.

La segunda ganadora de la noche, por elección de Germán, Damián Betular y Donato De Santis fue Pérez, quien había reparado unos ñoquis de papa con cebolla, hojas de remolacha y hongos que conquistó a los cocineros. “Vuelve una Sol más relajada, porque estaba muy metida en la teoría y tal vez no lo podía bajar tanto a la práctica. Vuelvo picante”, manifestó la conductora en diálogo con la producción del programa.

Y cuando parecía que la gala había llegado a su fin, Santiago Del Moro anunció que los ocho jugadores presentes debían votar a uno de sus compañeros para que fuera el tercero en subir al balcón y con tres votos, Juanse recuperó su lugar en el reality. “El programa logra superar nuestra expectativa. Uno cree que viene a ganar cocinando y yo me llevo la gran sorpresa que termino ganando afecto.

Eso no tiene precio”, declaró el líder de Ratones Paranoicos, que había cocinado un pato a la plancha con remolacha, chauchas y puré de papas, que no había convencido al jurado. Fernando Carlos, Mariano Dalla Libera, Flavia Palmiero, Cae y Hernán "El loco" Montenegro no corrieron con la misma suerte que el rockero y quedaron eliminados definitivamente del ciclo de cocina.