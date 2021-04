Sanatorio Colegiales, colapsado. Canal 26.

A las 6 de la mañana de este lunes 26 de abril se ocupó la última cama de una clínica privada de Colegiales que está colapsada por el COVID.

Se trata del Sanatorio Colegiales, que informó su situación sanitaria en medio de la pandemia de coronavirus en La Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, claro está.

La misma está ubicada en Conde al 800, en el barrio porteño de Colegiales, a donde llegó el móvil de Canal 26 para reflejar la situación de alerta ante la enfermedad que azota al mundo.

Tal como pudo confirmar nuestro medio, hay una mujer está esperando una cama en guardia desde el domingo y aún la situación no se resuelve porque no se da abasto con la atención.