Video: luchador de UFC pegó una patada y se quebró.

ADVERTIMOS A LOS LECTORES POR LAS IMÁGENES.

La UFC siempre deja peleas impactantes y accidentes físicos que se roban la atención. Esta vez, el VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida, fue escenario de una brutal lesión en los primeros 30 segundos de la pelea por los pesos medianos del UFC 261. El luchador Chris Weidman sufrió dolorosa fractura de tibia y peroné mientras enfrentaba a Uriah Hall y las imágenes reflejaron ese momento.

Era la pelea de UFC destacada con público alrededor de la jaula, como en los tiempos antes de la pandemia. Sin embargo, duró 30 segundos. La pelea fue frenada por el árbitro Herb Dean debido a la fractura del luchador, cuya pierna "doblada" quedó a la vista de todos.

Weidman abrió ante Uriah Hall con una patada baja que dio de lleno contra la rodilla del jamaiquino y fue el movimiento errado ya que se le dobló la pierna por completo. Ni bien pisó, sintió el dolor de la tibia y el encuentro se paró. Ni su rival ni el árbitro podían entender lo sucedido. Tirado en el suelo, no podía moverse ni expresar lo que estaba sintiendo su cuerpo.

Tal como se vio en el video viral, Weidman quedó tirado en el octágono de UFC mientras Hall terminó petrificado a un lado y llevaba sus dos manos a la cabeza sin poder creer lo que había sucedido.

Finalmente, Weidman fue retirado en camilla pero pudo levantar el brazo y el público presente en el cuadrilátero le manifestó su cariño y apoyo en este difícil momento que lo deja fuera de combate.