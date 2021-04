Mariana Fabbiani formó parte del videoclip "Suave" de Luis Miguel.



Luis Miguel, la serie, trajo al cantante a que esté nuevamente en el tapete para que las redes empiecen a hablar de él. Con un motivo más que especial y fue el estreno de un nuevo capítulo que hizo que la conductora Mariana Fabbiani sorprendiera a todos al publicar en sus redes sociales fotos inéditas con Luis Miguel.

Noticias relacionadas

Mariana conoció al cantante en 1993 cuando fue una de las argentinas seleccionadas para formar parte del viodeoclip de “Suave”. Por aquel entonces ella, que era una adolescente, viajó desde Buenos Aires hacia Acapulco, México, en cuyas playas se tomaron las imágenes.

Mariana compartió el videoclip con Victoria D’Apice, Betina O’Connell y una mujer española. Según recordó hace un tiempo, recién conocieron a Luis Miguel 48 horas después de que comenzara la jornada de grabación, a la que definió como “escena de riesgo”. “Lo hicimos en la misma selva donde se hizo Rambo, salimos con sanguijuelas pegadas”.

Mariana Fabbiani junto a Luis Miguel en la grabación del videoclip "Suave"

La conductora recuerda: “En la escena de la arena me desmayé porque me taparon con arena y respiraba con el sorbete pero nunca encendieron el ventilador para sacar la arena. Fue como a las seis de la mañana”.

Entre otros recuerdos de Mariana al momento de filmar el videoclip en una escena que fue reemplazada, dijo: “En otra parte me caía una gota en el torso, yo estaba acostada y la gota no caía porque estaba caída porque tenía un poco de panza entonces me sacaron a mí y la pusieron a ella”.

Mariana Fabbiani junto a Luis Miguel en la grabación del videoclip "Suave"

Mariana publicó imágenes del videoclip y también algunas inéditas que nunca habían salido a la luz y que ella quiso compartir por estas horas. En el texto que escribió hizo referencia a la letra de otra canción y no a la que ella grabó en su momento. “No culpes a la noche”, escribió en su Instagram.

Mariana Fabbiani junto a Luis Miguel en la grabación del videoclip "Suave"

Mariana Fabbiani junto a Luis Miguel en la grabación del videoclip "Suave"