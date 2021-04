Presidente Alberto Fernández. Canal 26.

El presidente Alberto Fernández envió un mensaje a la oposición durante un acto en donde se homenajeó al fallecido ministro de Transporte, Mario Meoni, al advertir que no se puede "dar el lujo de decirle a los argentinos ´no te puedo atender porque no hay camas´".

"Tenemos que hacer como con Diego, viendo qué hace falta trabajando juntos, eso es lo que tenemos que hacer y olvidarnos del resto", sostuvo en su pedido a Juntos por el Cambio, aludiendo al intendente de Tres de Febrero, Valenzuela, quien se encontraba en la ceremonia.

"Ninguna coyuntura política nos autoriza a no valorar la salud de los argentinos. Mario (Meoni) nos deja la enseñanza de cuánto vale la vida, no podemos exponernos a perder mas vidas", insistió.

Noticias relacionadas

Y agregó: "Olvidémonos por un rato de las diferencias y, como en una orquesta, que cada uno toque su instrumento. Toquemos una sinfonía y que cada uno toque la nota en el momento adecuado".

Fernández se pronunció así en un acto en el Parque de la Unidad Nacional del municipio de Merlo para la presentación del Plan Paradas Seguras, aunque en realidad sirvió como un homenaje para Meoni, quien falleció la semana pasada en un accidente vial.

Participaron de la ceremonia el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el intendente local, Gustavo Menéndez; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Your browser does not support the video element.

Palabras de Alberto Fernández. Canal 26.