Baby Etchecopar

La Justicia dispuso liberar bajo una fianza de 80 mil pesos a uno de los motochorros acusados de robar y golpear en noviembre del año pasado al conductor de radio y televisión Baby Etchecopar.

Así lo resolvió la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires, que decidió excarcelar a Rubén Darío Machuca, detenido tras el asalto a Etchecopar el 5 de noviembre de 2020 cuando se retiraba de radio Rivadavia en el barrio porteño de Recoleta.

Machuca, de 35 años y oriundo de Merlo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, permaneció detenido hasta el jueves pasado, cuando el juez Mario Magariños le otorgó la libertad.

Noticias relacionadas

El jueves 5 de noviembre del año pasado había sido detenido instantes después del robo a Etchecopar. Previamente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 había rechazado la posibilidad de que Machuca fuera excarcelado.

Entre los argumentos que esgrimió ese tribunal de primera instancia figuraron la gravedad de los hechos que se le imputan, la existencia de un supuesto riesgo de entorpecimiento en la investigación y la posibilidad de que Etchecopar pueda ser objeto de hostigamiento o amenazas durante el proceso. El caso fue elevado recientemente a juicio y el cómplice de Machuca no resultó detenido después del robo.

De todos modos, la decisión de aquel tribunal fue apelada por su defensa y en los últimos días la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal dispuso otorgarle la libertad.

La resolución lleva la firma del juez Magariños y obliga al acusado a comparecer todos los meses ante el tribunal que lleva el expediente.

En la Justicia, Machuca garantizó que compartirá domicilio con su esposa y dos dos hijos, y que dispone de "contención familiar" tras haber permanecido detenido.

En su fallo, la Cámara consideró que la decisión del Tribunal N° 20 se basó en una "interpretación errónea". También esgrimió que, dadas las condiciones del caso, es probable que al ser juzgado, el acusado reciba una pena en suspenso, dada la calificación provisoria del hecho y debido a que Machuca no posee antecedentes condenatorios.

En noviembre pasado, Etchecopar fue atacado por un motochorro a la salida de radio Rivadavia, en Arenales al 2400, y tras un forcejeo, cayó al piso y sufrió una lesión en un hombro.

El delincuente subió a una moto, conducida por un cómplice, y logró huir, pero a las pocas cuadras fue detenido. Entre sus pertenencias tenía un reloj de marca Rolex perteneciente a Etchecopar.

Tras el asalto, el periodista fue atendido en el hospital de San Isidro, en la zona norte del Gran Buenos Aires. "Salí de la radio y un tipo grandote viene de atrás corriendo, me empuja, empezamos a forcejear y me tira al piso y me saca el reloj", contó el conductor en aquel momento. "La saqué barata", agregó, tras mencionar que producto de la caída había sufrido una luxación en un hombro.