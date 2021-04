Victor Hugo Morales en plena rehabilitación tras contagiarse coronavirus.



El conductor Víctor Hugo Morales contó tristeza porque volvió a dar positivo en un hisopado para detectar coronavirus. El periodista ingresó el 23 de marzo al Sanatorio Los Arcos por una neumonía bilateral y la semana pasada fue trasladado a una clínica porteña para comenzar la rehabilitación pulmonar y física.

El periodista informó: “No tengo una buena noticia: entró un médico y me dijo que el hisopado que me hicieron cuando entré, da positivo. O sea, todavía estoy habitado, de alguna manera, por el virus. No se fue o está muerto dentro de mí, o está ahí. Es una cosa muy llamativa y la verdad que se pone pesado el tema. Y bueno, se los cuento porque es un retroceso”

“Llevo cuatro o cinco días sin poder empezar porque cuando entré aquí, por razones de seguridad me hicieron ese hisopado, y ahora dio que nuevamente estoy con coronavirus. No lo puedo creer, con franqueza”, dijo apenado el periodista.

“Fue muy angustiante, una neumonía muy severa. De esas que pueden costarte la vida. He tenido que consumir muchísimo oxígeno, todavía lo estoy haciendo. Ha sido tan grande el esfuerzo de los médicos y los enfermeros que mi gratitud no puedo ponerla en palabras”, dijo el periodista sobre los días de internación.