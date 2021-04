Debate virtual en diputados. Foto: captura de pantalla.

Un plenario de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia e Industria avanzó en el análisis de un proyecto de Ley de Etiquetado de Alimentos.

La iniciativa, con media sanción del Senado, busca la promoción de la alimentación saludable, mediante un etiquetado informativo y visible que advierta sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en los productos alimenticios.

La presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), destacó la búsqueda de acuerdo entre los diferentes bloques sobre el proyecto. “Es un tema trascendental para todos los argentinos pero necesita de la búsqueda de consensos”, dijo.