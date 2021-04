Robo en Villa Luzuriaga, captura video.

Un hombre fue asaltado por varios delincuentes que se cruzaron en su camino cuando iba a bordo de su auto a trabajar y en 25 segundos le robaron el rodado y otras pertenencias, con las que escaparon, en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, informaron hoy fuentes policiales.





El hecho ocurrió ayer a las 8.30 en Ombú 300, a dos cuadras de la comisaría de Villa Luzuriaga, cuando un hombre se dirigía a su trabajo a bordo de su Volkswagen Virtus blanco y delincuentes que tripulaban un Citroën C3 gris negro se le cruzaron en el camino y lo forzaron así a detener la marcha.

Your browser does not support the video element.



Tras hacerlo bajar del auto a la fuerza se apoderaron de sus pertenencias para luego huir con su auto.





La víctima, de 33 años, resultó ilesa y denunció el hecho en la seccional de la zona, adonde aportó un video de la cámara de seguridad de un vecino en el que quedó registrado el asalto, cometido en 25 segundos.



El auto al momento no fue recuperado y es buscado en diferentes zonas del oeste del conurbano bonaerense, ya que usualmente los delincuentes los emplean para cometer robos y luego los abandonan, añadieron los voceros.





La causa por robo agravado se encuentra radicada en la Fiscalía 5 de La Matanza.