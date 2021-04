Quirós en conferencia. Captura YouTube.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, admitió la posibilidad de poner en marcha nuevas restricciones si la situación sanitaria lo amerita, aunque aclaró que se debe hacer "buscando generar el menor daño posible al ciudadano", en tanto que señaló que "hay alguna sospecha y datos preliminares" que muestran que están empezando a bajar los contagios.

"No se trata de si tiene sentido o no (adoptar nuevas restricciones), porque se trata de evaluar la información sanitaria y científica y explicarle a la gente cuál es el mejor camino de cuidado. Acá estamos frente a una catástrofe mundial, regional, argentina y porteña. Entre todos tenemos que construir ese cuidado", explicó el ministro.

A su vez señaló: "En la medida en que los datos indiquen que tenemos que aumentar las medidas, propondremos aumentar las medidas, pero siempre eligiendo las medidas y que tengamos la seguridad de que van a tener el impacto sanitario que buscamos y no cualquier medida y buscando generar el menor daño posible al ciudadano".

En conferencia de prensa al brindar el informe epidemiológico de la Capital Federal ante la pandemia de coronavirus, el titular de la cartera sanitaria local afirmó que "hay alguna sospecha y datos preliminares" que muestran que están empezando a bajar los contagios.

"Viendo la curva de casos en la Ciudad podemos imaginar lo que va a ocurrir en los próximos días. Llevamos más de 14 días con la curva que ha dejado de crecer, se ha estabilizado estos días e incluso hay un leve descenso de los casos", explicó.

Además, consideró que "seguramente, en los próximos 7 a 10 días veremos cierto grado de estabilidad en la mortalidad. Pero es imposible ver cómo va a seguir la curva".

"Las medidas que estamos proponiendo y ejecutando buscan bajar la curva de casos", manifestó Quirós.

Ante la posibilidad de que se adopten nuevas restricciones en los próximos días, el integrante del Gabinete del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó que todo lo que se haga será "siempre explicando con toda claridad para que la gente pueda comprender y entender que lo que se está proponiendo es lo razonable".

Además, Quirós también se refirió al impacto de la segunda ola de casos de coronavirus en la temporada invernal, próxima a comenzar en la Argentina.

"Lo que va a ocurrir en el invierno va a depender críticamente de cómo avancemos con la vacunación. Imposible anticiparnos de cómo va a ser el futuro en la Ciudad si no tenemos con claridad cómo van a llegar las vacunas, cómo las vamos a aplicar", alertó.

Finalmente, el ministro de Salud de la Ciudad defendió la decisión de brindar respiradores a instituciones privadas para hacer frente al aumento en la cantidad de pacientes internados con COVID-19.

"Vamos a hacer todo para que el sistema de la salud pueda estar competente y pueda atender a la gente, no importa si es público o privado", subrayó.

De todos modos, aclaró que una vez que la situación retorne a la normalidad, esos respiradores regresarán al sistema público de salud.

Hasta el momento, la Ciudad de Buenos Aires ha registrado un total de 328.815 casos positivos de coronavirus, enfermedad que provocó la muerte de 7.891 personas.

En lo que respecta a la campaña de inmunización frente al virus Sars-Cov-2, el distrito recibió 709.700 vacunas de parte del Gobierno nacional, de las cuales fueron aplicadas 708.936.