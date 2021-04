Cura cantando canción contra el coronavirus en medio de la misa.

En la misa en la parroquia Cristo Rey del Universo, el padre Sergio Valverde, hizo una canción que se convirtió en viral en las redes. El pegajoso ritmo hace referencia al cuidado que deben tener las personas ante el incremento de casos de coronavirus e ingeniosamente pensó en hacer tomar conciencia a través de la famosa canción "Sopa de caracol".

“Sin la mascarilla, hay COVID pa ti hay COVID pa mí, no te la vaya a quitar porque si no sube, sube (la curva). “Te tienes que cuidar, te tienes que apartar, sino al hospital vas a ir a parar y si te descuidas te hago el funeral”, cantó el sacerdote.

El video colgado al Facebook oficial de la Asociación Obras del Espíritu Santo el domingo y ya cuenta con millones de reproducciones. Además, algunas personas cortaron el video y lo viralizaron en redes como WhatsApp.

Noticias relacionadas

“Todos debemos cuidarnos, recuerden el distanciamiento, el lavado de manos, ese es el secreto, la mascarilla por favor, no se la quiten. “Lave los productos del supermercado y recuerden que el alcohol no sustituye el jabón, lávese las manos continuamente”, expresó el sacerdote.

El cura también pidió a las personas no ser indiferentes, mantener la distancia y los protocolos, pero sin perder el amor al prójimo. “Si nos cuidamos vamos a vencer, hoy estamos aquí fruto de un milagro, vamos a la segunda ronda, quien dijo miedo, pero nos vamos a cuidar.

“Distancia si, indiferencia no, sonría, salude a la distancia, no podemos perder el fuego del amor, ahora nos hablamos con los ojos”, pidió el Cura Párroco.