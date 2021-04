Manifestación en Centro porteño. Canal 26.

Movimientos sociales y organizaciones de izquierda mantenían este mediodía un corte en la Avenida 9 de Julio a la altura del Ministerio de Desarrollo Social para reclamar que el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil equipare a la Canasta Básica. La protesta comenzó a las 8:00 en el Obelisco y luego se trasladó hacia el cruce de la Avenida 9 de Julio y Moreno, donde se encuentra la sede de la cartera que conduce Daniel Arroyo.

Algunas de las agrupaciones que forman parte de la medida de fuerza son el PTS, el MST y varios grupos de trabajadores de distintos rubros, como aeronáuticos, ferroviarios, salud y docentes, entre otros. El objetivo es reclamar al Gobierno que el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil alcance al costo de la Canasta Básica.

Actualmente, el SMVM está en el nivel real más bajo de los últimos cinco años.

Noticias relacionadas

El Consejo del Salario tendría que aumentarlo un 70 por ciento para que alcance el nivel de enero de 2017 y triplicarlo para que cubra la canasta de pobreza.

A las 15:00 se reúne el Consejo del Salario de manera virtual para actualizar ese índice, así como también los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

Your browser does not support the video element.