Boca Juniors, copa Libertadores. Reuters.

Tras el resonante triunfo en su debut como visitante en la altura de La Paz, Boca recibirá este martes al Santos de Brasil, donde el argentino Ariel Holan renunció y no dirigirá, en busca de un nuevo paso que lo acerque a la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, cuando se enfrenten por la segunda fecha del grupo C.

El encuentro se disputará en el estadio "La Bombonera", a partir de las 21:30, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela Sáez. Míralo por ESPN 2, canal 1011 de Telecentro.

El "Xeneize" debutó con un resonante triunfo ante The Strongest en los 3600 metros sobre el nivel del mar en La Paz, el primero en 50 años. Pero para hacerlo valer, tendrá que hacerse fuerte en "La Bombonera", después de haber encarrilado también su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

El sábado, se impuso como visitante 2-0 a Huracán y quedó bien perfilado en el segundo puesto de la zona B, con tres puntos de ventaja cuando quedan seis por jugar.

El entrenador Miguel Ángel Russo, que se quejó por la seguidilla que deben afrontar los equipos que tienen competencia internacional, planea dos modificaciones en relación al once titular que se presentó en Parque de los Patricios.

Los dos cambios serían en defensa: Emmanuel Más por el suspendido colombiano Frank Fabra y Nicolás Capaldo por Julio Buffarini en el lateral derecho.

Por su parte, el vigente subcampeón de la Copa Libertadores vive horas complicadas luego que el argentino Ariel Holan decidió renunciar como entrenador, este lunes.

Si bien se puso a disposición para dirigir este encuentro ante Boca en "La Bombonera", la dirigencia del "Peixe" no se lo permitió y directamente le dio paso al asistente técnico Marcelo Fernandes.

Holan, según trascendió, estaba enojado por la venta del mediocampista venezolano Yeferson Soteldo y la falta de incorporaciones para afrontar la Copa Libertadores.

De hecho, el Santos, que eliminó a San Lorenzo en la última fase clasificatoria, perdió en casa ante Barcelona de Ecuador en su estreno en el grupo C el martes pasado, tropezó con el Novorizontino (0-1) en el torneo Paulista el viernes y el domingo no pudo con Corinthians (0-2).

El presidente del club, Andrés Rueda, habló sobre el "hostigamiento" que el entrenador argentino recibió en las inmediaciones de su domicilio, con fuegos artificiales, tras la derrota del domingo por la noche.

"Reflexionamos, no era lo que quería. Se confunde un proyecto de tres años con un contrato de tres años con el entrenador. Existe un incumplimiento de contrato por parte de cualquiera de las partes. Reflexionamos y de mutuo acuerdo aceptamos esta situación. Traté de revertirlo, no había forma", aseguró el presidente Andrés Rueda.

Ariel Holan, de 60 años, había sido anunciado como entrenador del Santos en febrero pasado y acumuló apenas 12 partidos dirigidos con cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas.

Estas son las probables formaciones:

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez (Venezuela).

Hora: 21:30. TV: ESPN – Canal 1011 de Telecentro

Boca: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Balieiro, Pirani; Marinho, Braga y Marcos Leonardo. DT: Marcelo Fernandes.