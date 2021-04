Florencia Peña consiguió que operen a su mamá.

"Finalmente el Sanatorio San Lucas comprendió la urgencia y van a operar a mi madre esta semana. Ya estábamos preparando el amparo", anunció Florencia Peña en sus redes sociales. Y agregó: "Agradezco mucho el amor y la ayuda de muchos médicos que se acercaron a dar una mano de corazón. Gracias infinitas". Y en "Flor de equipo", el programa que conduce en Telefe, explicó que recibió la buena noticia en el primer aniversario de la muerte de su padre: "Estamos contentos porque mi mamá se puede operar, dieron marcha atrás en el sanatorio después de tanto que hicimos y creo que mi papá habrá hecho lo suyo, desde donde esté".

El jueves 22, la actriz había hecho un descargo ante la reprogramación de la cirugía. "Mi madre debía operarse este lunes de algo bastante severo. Le acaban de bajar su cirugía, aún cuando su oncólogo la considera urgente. Así estamos. Ella entiende. Lloramos juntas. Me angustia no poder ayudarla. Pero la situación es grave. El esfuerzo sólo puede ser colectivo", escribió en su cuenta de Twitter y detalló que a Norma le habían encontrado un tumor en la mama. Y ante las críticas que recibió por su ideología política, aclaró: "Mi vieja tiene 78 años. Su médico está haciendo lo posible para que atiendan su pedido. Mi hermana y yo haremos lo mismo. Dejen de mandarme trolls porque esto es parte de la mierda que estamos viviendo. Se empieza a elegir entre lo urgente y lo importante. Y no distingue color político".

Días más tarde, Peña comunicó que tanto ella como sus hijos se habían contagiado coronavirus y que cumplirían el aislamiento en su casa de Nordelta. "Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de Covid. Vuelvo a reafirmar lo que digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo, y que los niños no están exentos", publicó. Y como junto a su marido, el abogado Ramiro Ponce de León, habían sido voluntarios de la vacuna china contra el virus, aclaró que no puede revelar si efectivamente recibió la vacuna o un placebo. "Me tienen prohibido decirlo, pero la gente se contagia con la vacuna. Los síntomas son absolutamente inferiores y sin riesgo de vida. Si te lo agarrás, lo pasás como una gripe y ya", manifestó en su programa y aseguró que su familia se encuentra bien.