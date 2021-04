Hospital Muñiz

La infectóloga Gabriela Piovano, del Hospital Muñiz, advirtió que en ese centro de salud hay falta de camas de terapia intensiva "y de camas normales".

La infectóloga cuestionó también las movilizaciones masivas y afirmó: "A los movimientos sociales, los veo salir con chicos y después con esos chicos cuando se infecten y no tengan lugar, ¿qué van a hacer?".

"En este momento no solo la cama de terapia, la cama física es lo que no estamos teniendo", afirmó Piovano y precisó: "Estamos con problemas de las camas normales porque una vez que empezás a traer a los pacientes no los podés sacar, porque es una enfermedad que no tiene una evolución de una semana como podía pasar con la meningitis".

En diálogo con "Ruleta Rusa", el programa que conduce Nancy Pazos en la Rock&Pop, la infectóloga del hospital porteño señaló que tampoco tienen "la posibilidad de pasar a un paciente de una terapia a otra".

En ese sentido, la médica sostuvo que "desde hace muchos años viene cerrando servicios y camas" y agregó: "Cuando empezó esto, el año pasado, se abrieron lugares para que fueran de terapia y se ampliaron muchísimo las camas, se llegó diciembre agotado y se dio vía libre a la gente y tienen que saber que eso va a generar una vuelta".