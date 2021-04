Mica, Cande y Soledad Aquino.

La salud de Soledad Aquino se complicó en marzo cuando fue internada por una hemorragia digestiva. El cuadro se hizo más delicado aún la semana pasada tras dar positivo en coronavirus. Por estas horas, su hija Cande Tinelli agradeció las muestras de cariño y al seguidor que se ofreció como donante. Mientras que Mica Tinelli dio detalles del estado de su madre y ex pareja de Marcelo Tinelli.

Aquino lleva más de un mes de internación en el Sanatorio La Trinidad de Palermo. Se rumoreó que necesitaba un trasplante, y Mica salió a hablar al respecto: "Es increíble cómo les falta empatía y respeto a tantas personas. Sobre todo con los temas vinculados a la salud. Mi mamá está bien, gracias".

"Si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema, es justamente porque las redes sociales no son la realidad. Son solo eso, redes. Yo no muestro lo que hago o no les cuento lo que siento 24/7, es parte de la vida privada e íntima de uno. Yo elijo qué quiero compartir y qué no", agregó.

"Sepan respetar. Simple. Más amor, más respeto, más empatía. Gracias", sentenció dando así detalles de la salud de Soledad.

Mientras que Cande decidió agradecer en redes sociales a un seguidor que se ofreció a ser donante que le escribió de manera particular.

"No sé si el motivo será la cuarentena. Yo siempre fui solidario por mi gente querida, pero no sé por qué hace tiempo quiero hacer algo más. Estaría dispuesto, obviamente con el consentimiento de la familia y los médicos, a hacer una donación voluntaria de parte de mi hígado", escribió el joven.

"Es algo que siento desde que se publicaron varios casos. Lo intenté y creo que es una misión más para mi vivir. Cariños de corazón. No tengo miedo y es algo que siento en este tiempo. Lógico, no soy médico para definirlo, pero quiero ese desafío en mi vida", agregó.

Fue entonces que esas palabras llegaron al corazón de Cande y no dejó de hacer comentarios en sus historias al respecto.

"¿Cómo agradecerles estas actitudes? Yo realmente voy a explotar de amor. Tantos mensajes tan hermosos y gente que se ofrece hasta para ser donante vivo. Los amo mucho y les agradezco profundamente con mi corazón entero", expresó conmovida por toda la situación que pasa su familia.

No solo su madre transita por el coronavirus, hace unos días Lelé y su novio el músico Coti Sorokin recibieron el alta. "Free COVID, gracias por tanta cantidad de mensajes de ánimo y buena onda. A cuidarse y seguir dando guerra", expresó al respecto.