Nicki Nicole, presentación en lo de Jimmy Fallon.

La trapera rosarina Nicki Nicole actuó en vivo en la edición del martes 27 de abril del famoso programa "The Tonight Show", el más visto de la televisión estadounidense, conducido por el popular comediante Jimmy Fallon, lo que la convertió en la primera argentina invitada a ese famoso ciclo.

“Nuestra próxima invitada es una superestrella argentina que está haciendo su debut en la televisión estadounidense”, anunció Fallon. La artista interpretó “Wapo traketero” y “No toque mi naik”, esta última fue una colaboración con el puertorriqueño Lunay.

Your browser does not support the video element.



"Muchas gracias por dejarme ser parte de tu programa @jimmyfallon y gracias a todo el equipo de @fallontonight también por dejarme presentar mi música acá! Estoy muy contenta de representar mi país. @lunay gracias hermano por romper todo, tenes un talento increíble. GRACIAS A TODOS", escribió la joven artista en su cuenta oficial de Instagram.





Nicki Nicole se dio a conocer en 2019 cuando lanzó su primer single Wapo Traketero, con el que superó los 15 millones de reproducciones en YouTube y casi ocho millones en Spotify.





En 2020, la artista recibió varios galardones y distintas nominaciones a premios internacionales, como los Spotify Awards, los Europe Music Awards y los Grammy Latinos, entre otros.