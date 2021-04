Rafael Santos Borre, River Plate, Foto: Prensa River.

River recibirá este miércoles a Junior de Barranquilla, de Colombia, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en busca de obtener su primer triunfo en el certamen continental.

El partido se llevará a cabo en el estadio "Monumental" desde las 21:00, con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez y televisación de la señal de cable ESPN.

Para el duelo con el elenco colombiano, el entrenador Marcelo Gallardo nuevamente no podrá contar con Matías Suárez, quien recibió el alta médica por una sinovitis en la rodilla derecha pero fue aislado por ser contacto estrecho de un caso de coronavirus, mientras que sigue en duda la presencia del lateral izquierdo Fabrizio Angileri a raíz de una contractura en la zona lumbar.

Por el lado de Junior, viene de ganarle por 3 a 1 a Independiente Santa fe en la ida de los cuartos de final de la Liga colombiana, después de haber empatado 1 a 1 con el mismo equipo por la primera jornada de la Libertadores. El conjunto de Colombia enfrentó a River en cuatro oportunidades y aún no obtuvo ninguna victoria: fueron tres derrotas y una igualdad, con siete goles en contra y sólo uno a favor.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Copa Libertadores.

Grupo D - Fecha 2.

River - Junior.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).

Hora: 21:00 TV: ESPN.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Milton Casco; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Matías Suárez, Rafael Santos Borré y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Junior: Sebastián Viera, Fabián Viáfara, Willer Ditta, Danny Rosero Valencia, Edwin Velasco, Homer Martínez, Fabián Ángel, John Pajoy, Larry Vásquez, Fredy Hinestroza; y Miguel Borja. DT: Luis Perea.