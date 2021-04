Billie Eilish.

“Nunca sentí tanto amor por un proyecto como el que siento por este. Espero que ustedes sientan lo que yo siento”, reveló la cantante y añadió que una nueva canción de su autoría saldrá este jueves.

"Esta es la cosa favorita que jamás he creado y estoy muy emocionada, nerviosa y deseando que lo escuchen. No puedo ni expresarlo. Nunca sentí tanto amor por un proyecto".

Billie Eilish anunció este martes que su segundo disco se publicará el 30 de julio con el título "Happier Than Ever", que tomará el relevo a "When We All Fall Asleep Where Do We Go?", con el que ganó el Grammy al álbum del año.

Recordemos que la artista también publicó hace alrededor de dos meses su documental “The World’s a Little Blurry”, que con dirección de R.J. Cutler captura la intimidad de sus días en los tiempos previos a sus consagratorios Grammy.

Billie fue una de las estrellas invitadas en la gala de los Óscar , también compuso el tema de la futura película de James Bond, "No Time to Die", que obtuvo el Grammy a la mejor canción escrita para producciones audiovisuales en la gala de 2021.



No olvidemos que "Bad Guy" también se llevó el galardón a la grabación del año en la ceremonia de reconocimiento en 2020.