El fuerte accidente de Valeria Archimó en la Panamericana.

Tras ser confirmada como reemplazo de Miriam Lanzoni -quien tiene Covid-19- en "Corte y confección", Valería Archimó sufrió un fuerte accidente mientras se dirigía a las grabaciones del reality de moda que conduce Andrea Politi en eltrece. El auto de la bailarina fue embestido en la autopista Panamericana, a la altura de Vicente López.

“Acabo de vivir el peor susto de mi vida. Miren cómo quedó mi auto. Me acaban de chocar en Panamericana dos hijos de puta que iban corriendo una picada. Sí, corriendo una picada. Un auto negro y el otro creo que era un auto gris. Yo iba a la grabación de Corte y Confección y estos dos corriendo una picada se llevaron puesto un auto rojo, que iba por la parte de la derecha. El auto rojo se me vino encima mío y no saben el susto que me pegué”, relató en las historias de su perfil de Instagram y mostró los daños que sufrió su vehículo. “No tengo nada, no me pasó nada por suerte... ¿A vos te parece? 12 y media del mediodía”, concluyó, visiblemente molesta.

Cuando logró calmarse, luego del shock que le produjo el accidente, la misma Archimó se comunicó con la producción del programa para avisar lo que había pasado y LaFlia resolvió la jornada con su coach, para que la bailarina pudiera tener el día libre para recuperarse. La bailarina se incorporó al certamen en los últimos días, ya que en un principio Jimena Cyrulnik era el reemplazo de Lanzoni, pero no se pudo adaptar al formato, que implica largas jornadas de trabajo en el taller de costura.

"Como soy coreógrafa, uno tiene que ver un poco. Cuando armás una coreografía, te imaginás el vestuario, tenés una reunión con el vestuarista, das tu punto de vista y esas cosas. Y después estás, en lo que se refiere a shows, que las cosas sean cómodas, que no te impidan para determinadas acciones. Como cuando estás en un vestuario divino y no te deja levantar la pierna. Así que ahí trabajás mucho junto con el vestuarista", explicó Valeria sobre su vínculo con la moda y reveló que le tiene miedo a las devoluciones de los diseñadores Benito Fernández, Verónica De La Canal y Fabián Zitta: “Yo los estuve mirando, así que se todo, las virtudes y defectos. ¡Y el jurado es jodido! Es re exigente, no es fácil, y sabe mucho. Uno está acá para aprender”.