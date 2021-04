Corte de rutas en provincia de Neuquén. Foto: NA.

Los trabajadores autoconvocados de la Salud del Neuquén mantenían este mediodía los piquetes en numerosas localidades de la provincia, mientras que el intendente de la localidad de Añelo exigió a la Justicia "que actúe con todo el peso de la ley y haga garantizar el libre acceso a las rutas". Los bloqueos cumplen tres semanas este miércoles, han perjudicado la producción en el yacimiento Vaca Muerta y provocado desabastecimiento de combustibles en la región.

Los trabajadores no rechazaron el porcentaje de aumento (53,09%) sino que no están de acuerdo con los plazos (la mejora se terminará de abonar en diciembre) y, además, se quejaron porque no se contempla la pérdida de la masa salarial que sufrieron el año pasado. En consecuencia, reclamarán que el ajuste sea abonado entre junio y septiembre próximos, para después volver a negociar salarios. Una de las localidades más afectadas por los piquetes es Añelo: su intendente, Milton Morales, aseguró que la situación es "intolerable" y exigió a la Justicia "que actúe con todo el peso de la ley y haga garantizar el libre acceso a las rutas".

"Hemos esperado pacientemente que el Gobierno provincial y los trabajadores de Salud lleguen a un acuerdo salarial, como sucedió en las últimas horas con un incremento del 53,09%. Un incremento digno para cientos de neuquinos que desarrollan su tarea cuidando nuestras vidas en medio de esta pandemia", resaltó el jefe comunal. Morales dijo en un comunicado que Añelo "no puede continuar siendo rehén de un grupo minoritario con intereses políticos y desestabilizantes, que no permiten trabajar ni retomar una vida normal".

"Sin embargo, los cortes siguen. Y hemos llegado a un escenario agotador. Todo el pueblo de Añelo está cansado. Esta situación se ha vuelto intolerable", se quejó el funcionario municipal.

Este miércoles, los piquetes continuaban en Plottier, Senillosa, Añelo, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul, Chos Malal, San Patricio del Chañar, Picún Leufú, Zapala y Villa La Angostura.

Por su parte, la ministra de Salud provincial, Andrea Peve consideró que el aumento del 53,09% es "un merecido reconocimiento" al personal de salud. En declaraciones a radio LU5, la funcionaria aseguró que ese incremento "es el máximo esfuerzo que puede hacer la Provincia teniendo en cuenta el contexto".

"Estamos hablando de un aumento del básico del 53%. Se logró recomponer hasta diciembre de 2021, y además impacta en todos los ítems", subrayó Peve.