Patricia Bullrich. Foto: NA.

La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, pidió este miércoles disculpas por su polémica frase sobre la entrega de las Islas Malvinas en la negociación con el laboratorio Pfizer por la provisión de vacunas contra el coronavirus y afirmó que se expresó "mal".

"Lo que quise plantear fue el sarcasmo de la lógica de haber dicho cualquier cosa de por qué no teníamos el contrato con Pfizer. No quise decirlo, sino ponerlo en la boca de los funcionarios que decían cualquier cosa, con que estaba en juego la soberanía", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, la referente opositora agregó: "Pido perdón porque no fue mi intención decirlo".

Noticias relacionadas

"Siempre fui, soy y seré defensora de nuestras Islas. Siempre acompañé a los ex combatientes. Me expresé mal", insistió la ex diputada nacional, quien subrayó que "es una mentira que está sobre la mesa la soberanía" en torno a la negociación con Pfizer.

De esta manera, Bullrich se retractó de sus polémicas declaraciones.

"Pfizer no pidió cambiar la ley ni nada de eso, pidió un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió los hielos continentales. Bueno, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado", había señalado la presidenta del PRO en la noche del pasado martes, lo cual fue duramente cuestionado en redes sociale.