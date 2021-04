Comenzó la producción de "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones".

A diez años del estreno de "Game of Thrones", HBO anunció el comienzo de la producción de su precuela, que se llamará "House of the Dragon" y estará disponible en la plataforma audiovisual en 2022. Estaba previsto que la serie iniciara su rodaje en 2020, pero debido a la pandemia, tuvieron que cambiar de planes.

Esta entrega está inspirada en "Fire and Blood", el libro que publicó en 2018 George R. R. Martin, en el que narra la historia completa de la casa Targaryen. Hasta el momento, se confirmó que integrarán el elenco Paddy Considine, como el Rey Viserys Targaryen; Olivia Cooke, como Alicent Hightower; Emma D'Arcy, como la Princesa Rhaenyra Targaryen; Matt Smith, como el Príncipe Daemon Targaryen; Steve Toussaint, como Lord Corlys Velaryon; Eva Best, como la Princesa Rhaenys Velaryon; Rhys Ifanis como Otto Hightower y Sonoya Mizuno, como Mysaria.

Cabe recordar que "Game of Thrones" fue un éxito rotundo y además de contar con un gran número de fanáticos en todo el mundo, rompió el récord a la serie ganadora de más premios Emmy en la historia, con nada menos que 59 galardones. El proyecto se inspiró en "Canción de hielo y fuego", de Martin, y retrató la lucha por el poder de las familias más poderosas de Poniente.

La casa Targaryen, que será el eje de esta nueva entrega, se destaca porque sus miembros se casaban entre ellos para preservar su estirpe. Se caracterizaban por tener el pelo blanco, ojos violáceos y tener el don de dominar a los dragones, pero con el paso del tiempo el rasgo más característico de la familia fue la locura y la afición por el fuego. "Locura y grandeza son dos caras de la misma moneda y cada vez que un Targaryen nace, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo aguanta la respiración para ver de qué lado caerá", decía el Rey Jaehaerys II sobre su propio clan. Y esta dualidad se presenta a la perfección en Daenerys, la única sobreviviente de la casa, en las últimas temporadas de "GOT", en las que demuestra todo lo que es capaz de hacer para estar al poder y recuperar el trono que le perteneció a sus ancestros.