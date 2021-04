Preocupación por ocupación de camas UTI del hospital Rivadavia, Canal 26

Desde el inicio de esta semana, los trabajadores de la salud advirtieron su preocupación por la ocupación de camas en terapia intensiva en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es el hospital Rivadavia, donde Canal 26 se hizo presente para ver el panorama en el nosocomio en medio de la segunda ola de Covid-19.

La situación es "alarmante", afirman las fuentes. Según las cifras oficiales, un mes atrás el sistema de Salud de la Ciudad reportaba, para el 25 de marzo, una ocupación de camas de terapia intensiva del 27,3% con 123 personas internadas en estado de gravedad.

En el caso del Hospital Rivadavia, ya tiene el 98% de camas ocupadas. Se sumaron pabellones para el uso de camas nuevas. El promedio de edad de internados bajó a 40 años, datos de las últimas dos semanas, ya que las nuevas cepas no discriminan edad.

Marcelo Aulespiarte, enfermero del Hospital Rivadavia dijo a un medio que "la ocupación de camas" llegaba a 60 ocupadas, con pacientes de coronavirus de 72 y en terapia intensiva hay 8 pacientes, de 10" plazas.

Las salas donde no se atendían pacientes con coronavirus pasarán a "ser Covid". Y se sabe, además, que "las cirugías comunes no se realizan".

El colapso sanitario es una de las grandes preocupaciones en torno a la situación en hospitales y clínicas. Hay gente que está a la espera de camas por estas horas. Tener que "elegir" entre los pacientes es una de las situaciones límites de los médicos. Este panorama será crucial en el análisis del gobierno de Alberto Fernández para decidir los pasos a seguir en la nueva etapa y ante la posibilidad de tomar nuevas restricciones en las próximas horas.