El mal momento de Ángela Leiva: tras superar el cáncer, su padre contrajo Covid-19 y está intubado .

¡Les presento a el ganador de la batalla más grande de su vida! ¡Este hombre es mi papá y venció a el cáncer! ¡¡¡Te amo, pa!!! Valiente, héroe, nuestro orgullo gracias papito por esta alegría. Gracias por elegir la vida" escribió Ángela Leiva en sus redes sociales el pasado 8 de abril, para celebrar junto a sus seguidores la mejora en la salud de su padre, Eduardo. Pero al día siguiente de recibir esta buena noticia, el hombre se contagió coronavirus y su cuadro se agravó tanto que se encuentra en coma farmacológico.

"Ahora también la está peleando. Yo esto no lo conté. Mi papá cuando le dan la noticia de que venció el cáncer, le diagnostican covid y hoy lo tenemos internado, intubado. Está en coma farmacológico y está luchando", contó la cantante en una entrevista con Mariana Fabbiani en "Lo de Mariana". Además, contó que a los pocos días de dar positivo en Covid-19, su padre fue hospitalizado en Tandil, donde vive.

"Lo conté como un ejemplo de vida porque no es fácil luchar contra un cáncer. Mi mamá falleció de cáncer. Sé lo que es, y me gusta contar las cosas lindas también que me pasan. Y de repente me pasa esto con mi viejo, fue un baldazo de agua fría", agregó la semifinalista de "Cantando 2020". También hizo hincapié en que está tranquila, a pesar de la gravedad del caso, y que está todo el tiempo en contacto con la mujer de Eduardo y sus hermanos, quienes le pasan el parte médico a diario.

Por otra parte, Ángela reveló que su mánager, Carlos Varela, también está delicado de salud por el virus. "Ahora está con un proceso que lo están dejando de sedar. Está intubado también. Pero están en proceso de ver qué pasa con sus pulmones, porque como mi papá entró con una neumonía bastante complicada", explicó.

Más allá del difícil momento personal que atraviesa, la cantante vive un gran presente profesional. Luego de su participación en "Cantando 2020", que potenció aún más su popularidad, la artista se prepara para debutar en "La academia", el nuevo certamen de Marcelo Tinelli y además hará su debut como actriz en "La 1-5/18", la novela de Polka que se empezó a grabar hace una semana.