Lucia Falasca - Vela - Juegos Olímpicos Tokio 2020

En un deporte con mucho éxito para nuestro país, Lucía Falasca se ilusiona con escribir su nombre entre los medallistas argentinos de vela en la historia de los Juegos Olímpicos.

Con el pase conseguido en la Copa del Mundo de Sakaiminato, Japón, la porteña de 27 años aprovechó la cuarentena para mejorar en diversos aspectos y apuntar de lleno a la Medal Race de la clase Laser Radial en Tokio 2020.

“Es un orgullo representar a mi país pero también me encanta mi deporte y me encanta el profesionalismo, más allá de que sea un deporte amateur. Me gusta el profesionalismo que hay en la vela, que llevó a que se consigan grandes resultados y que se fue transmitiendo de generación en generación. Es una alegría inmensa también poder compartir mis segundos Juegos Olímpicos con compañeros como lo son Santiago Lange o Cecilia Carranza, con quien también navegué en mis inicios en el Laser”, inició la charla con Diario 26.

Noticias relacionadas

El coronavirus paralizó al mundo, le puso una pausa a la preparación y postergó la fecha de la gran cita del deporte. Sin embargo, Falasca aprovechó el tiempo y cuenta su experiencia durante su tiempo de cuarentena y aislamiento: “Cuando se suspendieron los Juegos no fue algo que me preocupara mucho porque hacía poco que se había terminado el proceso selectivo y personalmente venía en un período en el que no me sentía bien navegando y que tenía que mejorar muchísimas cosas. En ese aspecto, vi como positiva la postergación y con la pandemia, con mi novio Francisco Esteras, que es remero de Selección, nos armamos un gimnasio y aproveché a mejorar la parte física. En el Laser necesitas tener cierto peso además de estar bien físicamente. Yo siempre fui una de las más livianas: en Río corrí con 64 kilos y ahora por suerte estoy pesando 71, por lo que aproveché a full en ese aspecto.”.

“Ahora que estamos cerca, estoy muy tranquila y convencida, gracias a este año extra que nos dio la pandemia, por el buen equipo de trabajo que armamos y las cosas positivas que fuimos sacando. La preparación se hace un poco complicada por las suspensiones o reprogramaciones de campeonatos pero creo que va a ser así hasta los Juegos y es cuestión de manejar la situación de la mejor manera posible. Seguir entrenando y, sobre todo en Europa, que es donde está la mayoría de las rivales, que me da tranquilidad con la experiencia de Río y la preparación que vengo teniendo”, completó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lu Falasca (@lu.falasca)

En relación al conocimiento de la cancha donde se van a realizar los Juegos, la ganadora de la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima 2019 aseguró: “Creo que es súper importante pero también considero que hay canchas en las que es más determinante que en otras. En Río fue importante porque era un lugar súper geográfico con morros, montañas y muchas corrientes, por lo que era fundamental conocerla. En Japón, es necesario pero no tiene el nivel de relevancia que tenía en Brasil. En Río quedé 11va, que fue un resultado muy bueno. Estuvo la bronca de no estar entre las primeras 10 para disputar la Medal Race pero fue un muy buen resultado y fue básicamente por conocer el lugar y estar segura de las decisiones que tomaba en base al conocimiento que tuve por hacer mi preparación allí”.

Tal como comentó anteriormente, Falasca ya tuvo su experiencia olímpica, lo que le da herramientas a la hora de volver a competir en un evento de esta dimensión: “De Río lo que más me marcó fue haber disfrutado de los Juegos Olímpicos. Es un poco extraño porque los de Vela no estábamos en la Villa Olímpica junto a la delegación, sino que estábamos en departamentos cerca de la Marina y creo que una de las cosas clave fue correr como si fuera cualquier campeonato y siempre ir regata por regata. A estos Juegos llego de la misma manera pero con más experiencia. Estoy muy segura del trabajo que vengo haciendo y, en lo que falte, no tengo dudas que vamos a apretar el acelerador y mejorar los detalles que queden. Estoy muy contenta con el trabajo, con el equipo, que me da la tranquilidad de ir a hacer lo que sé hacer, que es navegar”.

De cara a Tokio, Falasca se ilusiona con hacer historia y sumar su nombre en el medallero nacional: “Luego de quedar 11va en Río, creo que estoy para quedar en la Medal Race y pelear por una medalla. Las expectativas son estar en la pelea hasta el final”.

Por último, todos los apasionados por el deporte soñamos con vestir la camiseta argentina en una competencia internacional. La porteña explica lo que significa tener ese privilegio: “En los Juegos, representar a Argentina es querer ir a poner la bandera de tu país en lo más alto. En otros campeonatos estás probando cosas pero en competencias grandes es cuando uno quiere decir ‘a pesar de todo, estamos acá’. Son las ganas de demostrar que, a pesar de las todas adversidades que podemos tener en nuestro país y las diferentes condiciones con respecto a otros, tenemos los recursos humanos para poder estar en lo más alto del podio. Son esas ganas de lograrlo y ver la bandera en lo más alto”.

*Por Matías Greisert

Tw: @MatiasGreisert